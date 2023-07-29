Тюменцев приглашают в кинотеатр под открытым небом

Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

В День города, 29 июля, в Тюмени с 19:00 до 22:00 на территории центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) будет работать бесплатный вечерний кинотеатр под открытым небом.

Вечерний кинотеатр организован Тюменским агентством развития креативных индустрий и Международным кинофестивалем "Ноль плюс", празднующим в этом году свое десятилетие. Детей и взрослых приглашают провести вечер за просмотром добрых фильмов и мультфильмов со всего мира. Это по-настоящему душевные ленты, в которых каждый найдёт что-то своё.

Напомним, юбилейный фестиваль "Ноль плюс" пройдет в Тюмени с 2 по 10 октября.