В "Транснефть – Сибири" подвели итоги регионального этапа конкурса среди журналистов

"Транснефть – Сибирь" определила победителей конкурса профессионального журналистского мастерства "Стальные русла потоков энергии". Конкурс приурочен к 30-летию ПАО "Транснефть" и проводится с целью поддержки и развития открытого диалога российской журналистики с компанией, продвижения передового опыта, достижений, модернизации и инновационного развития нефтетранспортной отрасли страны.

К участию в творческом конкурсе были представлены публикации журналистов г. Тюмени и Тюменской области в трех номинациях. Статьи были опубликованы в печатных изданиях, интернет-СМИ и социальных сетях.

Так, в номинации "Опережая время" лучшими стали обозреватель газеты "Тюменские известия" И.В. Горбунова, заместитель главного редактора городского портала "МегаТюмень" В.О. Бегун, обозреватель газеты "Тюменская область сегодня" А.Б. Калюжный. Авторы статей рассказали читателям о производственной деятельности АО "Транснефть – Сибирь": надежности эксплуатации и транспортировки нефти и нефтепродуктов, инновационных технологиях и цифровой трансформации в производстве.

В номинации "Сохранить и приумножить" победила корреспондент (обозреватель) газеты "Тобольская правда" Н.Ю. Полищук, рассказав о системе экологического менеджмента предприятия. Победителями в номинации "Жить добротой" стали корреспондент газеты "Тюменская область сегодня" И.Н. Тунгусова, редактор отдела социальных проблем "Тюменские известия" А.А. Майорова и корреспондент (обозреватель) газет "Тобольская правда", "Советская Сибирь" Н.Ю. Полищук. В этой рубрике журналисты представили материалы о социальной, благотворительной и волонтерской деятельности организации.

"Конкурс "Транснефти" - блестящая возможность для журналистов и их аудитории познакомиться с этим важным, высокотехнологичным предприятием. Материалы с производств "Транснефти", о тружениках, о людях, которые работают в этой стратегической сфере - прекрасные примеры производственной журналистики. Уверен, в следующем году еще больше коллег примут участие в этом конкурсе", - отметил член жюри, председатель Союза журналистов Тюменской области П.Н. Девайкин.

"Такие конкурсы всегда способствуют профессиональному развитию и личностному росту, расширению сферы интересов и кругозора журналиста. Конечно, очень приятно ещё и получить награду за это. Хотела бы отметить открытость "Транснефть-Сибири" для СМИ", - поделилась впечатлениями победитель конкурса Н.Ю. Полищук.

Награждение участников конкурса журналистского мастерства прошло в торжественной обстановке в аппарате управления "Транснефть – Сибири".

"Все ваши работы в полной мере и очень интересно раскрывают различные направления деятельности нашего предприятия. Спасибо за активное участие и живой интерес к конкурсу. Уверен, что вы еще не раз посетите наши производственные объекты. У нас есть, что показать и о чем рассказать жителям региона", - отметил генеральный директор общества Р.Р. Исламов.

После церемонии награждения участники встречи побывали на экскурсии в территориальном диспетчерском пункте аппарата управления. Журналисты увидели, как осуществляется управление и контроль работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, как функционирует централизованная система противоаварийной автоматики, как обустроено рабочее место диспетчеров, всё это – в режиме реального времени.

По итогам федерального этапа конкурса "Стальные русла потоков энергии" авторы лучших работ станут гостями торжественной церемонии награждения, которое пройдет в г. Москве в рамках юбилейного мероприятия, посвященного 30-летию ПАО "Транснефть".