Тематические кинопоказы Российского общества "Знание", посвященные Дню России, объединили более 2500 тысяч образовательных учреждений страны

С 7 по 18 июня в рамках трека Знание.Кино состоялось около 3000 кинопоказов фильма "Краткая история русской культуры", который стал победителем Всероссийского конкурса сценарных проектов Знание.Кино Российского общества "Знание". Фильм был создан при поддержке Института развития интернета и доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и "Кинопоиск".

Всего к тематическим кинопоказам присоединилось около 950 СПО и 1660 лагерей дневного пребывания в школах из 80 регионов России. Также впервые участниками просмотров документальной картины стали 15 детских оздоровительных лагерей из Ульяновской, Свердловской, Пензенской и Оренбургской областей, Пермского края.

"Хочется поблагодарить Общество "Знание" за поддержку, которую оно оказывает победителям проекта. Благодаря их инициативе наш документальный фильм смогли увидеть дети почти во всех субъектах страны: в школах, колледжах, детских оздоровительных лагерях. Особенно важно, что показы были приурочены ко Дню России - празднику, который напоминает всем жителям нашей большой страны о том, что нас объединяет. А в моем представлении одним из факторов сплоченности для всех нас является именно культура - многообразная, богатая, впитавшая в себя традиции разных народов и являющаяся важной частью мирового наследия. Именно об этом мне хотелось рассказать молодежи - о нашей культуре, которой хочется гордиться, которой можно вдохновляться и о которой обязательно нужно знать", - прокомментировал аспирант Института современного искусства, победитель проекта Знание.Кино Даниил Мотин.

"Краткая история русской культуры" – это документальный фильм победителя проекта Знание.Кино Даниила Мотина с элементами анимации, приглашающий зрителей совершить путешествие сквозь века – от Крещения Руси до наших дней, – и узнать, как наша страна вбирала в себя традиции разных культур, формировала свою аутентичность и вписывала новые имена в мировое наследие. В проекте упоминаются свыше 208 фамилий известных артистов, художников, писателей, поэтов, режиссеров, меценатов и других людей, внесших свой вклад в развитие российской культуры и искусства.

Напомним, 25 января 2023 года во время встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина со студентами Данил Мотин лично рассказал о своем проекте главе государства и предложил интегрировать документальные фильмы в образовательный процесс. Он также поделился с главой государства историей своей семьи: параллельно работе над фильмом он занимался воспитанием двух младших братьев и сестры, пока его мама с августа 2022 года по февраль 2023 года работала медсестрой в зоне СВО. Президент идею поддержал, а также поручил ответственным министерствам рассмотреть вопрос об оказании поддержки победителям проекта Российского общества "Знание".

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

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