Провести День защиты детей познавательно и весело можно в музее Словцова

Праздник детства, посвященный Дню защиты детей, состоится 1 июня в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова. Ребят и их родителей ждут интерактивные мероприятия, концертно-игровая программа, мастер-классы, кинопоказ и многое другое.

С 11:30 до 16:00 на площади перед музеем пройдет уличная концертно-игровая программа "День детства в музее". Посетителей ждет свободное времяпрепровождение – возможность порисовать рисунки на асфальте, на большой раскраске, поиграть в шахматы, собрать лего, потанцевать и многое другое. Также все желающие смогут принять участие в концертно-игровой программе, которую проведут музейные герои вместе с детскими творческими коллективами Тюмени. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Весь день, с 11:00 до 20:00 для любителей мультфильмов будет организован кинопоказ "Мульти-пульти". Посетители смогут увидеть короткометражные, игровые, документальные, анимационные фильмы и мультфильмы от международного кинофестиваля "Ноль Плюс". Вход свободный, возрастная категория 0+

С 15:00 до 17:00 желающие могут принять участие в мастер-классах "Летнее настроение" и своими руками создать яркие эластичные браслетики из цветного бисера, которые украсят любой наряд. Участие бесплатно, возрастная категория 6+

В 16:30 в детском центре "Музейляндия" состоится открытие выставки "Детский мир и его обитатели". В какие игрушки играли наши бабушки и дедушки, мамы и папы, когда были маленькими? Из какого материала они были изготовлены? Кто был героем этих игрушек? Ответы на эти и многие другие любопытные вопросы можно найти на выставке. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Наконец, с 16:30 до 19:00 будет работать интерактивный маршрут "Дорогой детства". В ДЦ "Музейляндия" каждый ребёнок сможет принять участие в настольных играх, JustDance с веселыми конкурсами и танцевальными батлами, а также смастерить музейный логотип в технике стринг-арт. Вход свободный, категория 0+

Главный корпус музейного комплекса им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Узнать подробнее о событиях, а также выставках, экскурсиях и мастер-классах музея можно на официальной странице учреждения во "ВКонтакте" или по телефону: 8 (3452) 45-35-90.