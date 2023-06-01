Юным тюменцам на День защиты детей подарят мастер-классы и мультконцерт

В День защиты детей тюменскую детвору ждут с развлечениями на разных городских площадках приду.

У "Конторы пароходства" мальчиков и девочек, а также их родителей с 12:00 до 20:00 ждут на мастер-классах, диджей-сетах, хореографическом концерте и показе мультфильмов.

В "Пионере" праздник детства начнётся в 17:00. Для гостей подготовили творческие номера, игровую VR-зону, радиоуправляемые автомобили и многое другое.

Мультконцерт "Союзмультфильм" в 14:00 начнётся на площади 400-летия Тюмени. Все желающие смогут посмотреть старые добрые мультфильмы, которые будут озвучены солистами в сопровождении симфонического оркестра. Подробности здесь.