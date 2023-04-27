"Формулу счастья" откроют тюменцам в музее Словцова

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова 29 апреля, а также 2, 16 и 30 июня состоятся необычные экскурсии "Формула счастья" сразу по двум выставкам "Романтика соцреализма" и "Грани таланта". Начало в 18:00.

На выставке талантливого тюменского скульптора Николая Распопова "Грани таланта" гости музея увидят многообразие техник и материалов в скульптуре и поймут, что труд, талант и любовь к своему делу – и есть формула успеха мастера.

Понимание счастья – вопрос сложный и личный, но есть составляющие, которые считаются универсальными: счастливое детство, родная земля, любимая работа и семья. Об "ингредиентах" счастья участники поговорят на выставке "Романтика соцреализма". Здесь представлены живопись и скульптура советского времени: работы Гудина, Широкова, Белова и многих других ярких творцов.

Главный корпус музейного комплекса им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия в экскурсии "Форума любви" составляет от 150 до 450 рублей. Приобрести билеты (в том числе по "Пушкинской карте") можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 0+