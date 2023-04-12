Депутаты гордумы получили более 500 обращений от тюменцев

За первый квартал 2023 года депутаты Тюменской гордумы приняли более полутысячи обращений от горожан, в общественных приемных приняли 338 посетителей.

Альбина Селезнева встретилась с инициативной группой жителей нового ЖК в микрорайоне Тура. Тюменцам не хватает спортплощадки для подростков и взрослых. В связи с этим между домами №10 и 12 по ул. Стройотрядовской они предлагают организовать пространство для отдыха и занятия спортом вместо запланированной здесь автомобильной дороги. Альбина Михайловна взяла вопрос на контроль и вместе с гражданами проработала варианты его решения.

Роман Явныч с жителями Тарман разбирался с проблемой разбитой дороги по улице Маршака. По словам горожан, периодически ямы засыпают, но со временем после дождя и снега выбоины появляются вновь. Депутат принял обращение тюменцев в работу и пообещал решить вопрос с асфальтированием участка.

Депутаты помогают жителям областного центра найти выход из трудной жизненной ситуации.

Алексей Чирков отмечает, что количество мер соцподдержки и государственных гарантий с каждым годом увеличивается, но люди не всегда знают о льготах, которые носят заявительный характер. Жительница дома №12 по улице Пермякова рассказала народному избраннику, что ей нужна помощь в погашении задолженности по платежам за коммунальные услуги. Размер платы за жилье и услуги ЖКХ превышает 20% ее дохода, поэтому депутат рекомендовал тюменке обратиться за предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. О такой возможности пенсионерка прежде не знала.

Андрей Потапов решил проблему тюменки, живущей в частном секторе на Мысу, и заготовке дров. Ее сына мобилизовали для участия в специальной военной операции, и женщина осталась одна. В результате женщине купили пять кубометров березовых дров. "Для нас, чьи родные находятся на передовой, бывает сложно вести домашние дела. Спасибо вам за чуткость и внимание к семьям мобилизованных", – поблагодарила тюменка депутата в телефонном разговоре. Кроме того, жители Матмас изготовили 200 окопных свечей для бойцов СВО - Потапов закупил для активистов парафин и фитили, а в общественной приемной депутата организовали сбор банок и картона.

Алексей Рагозин помог подключить к системе водоснабжения Свято-Никольский храм и воскресную школу в Утешево. В прошлом году при его содействии в храме обновили входные двери. Благотворительную помощь церкви депутат оказывает на протяжении многих лет.

Андрей Лазарев помог тюменским активистам принять участие в форуме "Инклюзивный путь" в Казани. Общественные деятели поблагодарили депутата за внимание к проблемам социально незащищенных слоев населения и улучшение качества жизни маломобильных групп граждан.

Александр Яковенко принял участие в организации турнира по смешанному боевому единоборству для более 250 спортсменов из Югры, Ямала, Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей. На открытии соревнований депутата удостоили благодарности от президента Союза ММА России за вклад в развитие спорта.

"В обществе сохраняется высокий запрос на социальную помощь, и депутаты не остаются в стороне. Народные избранники помогают горожанам делом, направляют личные средства для помощи землякам, оказывают финансовую поддержку социально значимым и спортивным мероприятиям, при необходимости подробно разъясняют, что нужно предпринять для решения возникшей проблемы", – отметил председатель гордумы Евгений Заболотный.