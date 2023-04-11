Фольклорный ансамбль "Росстань" исполнил патриотическую песню в народном стиле

Тюменский поэт Елена Покацкая уже многие годы пишет замечательные стихотворения, на которые затем исполняют песни. Новое произведение "Обережная" она написала в считаные часы после объявления частичной мобилизации. Стихотворение можно называть оберегом и молитвой, ведь его смысл заложен уже в самом названии.

"Песню эту мы посвящаем всем тем, кого ждут: нашим братьям, отцам, сыновьям, близким людям, и тем, кто ждёт: мамам, девушкам, жёнам. Каждый человек в России не может не откликнуться на происходящие события. Наш отклик заключается в творчестве", – рассказала Елена Покацкая.

Текст произведения произвел невероятное впечатление на солистку фольклорного ансамбля "Росстань" Юлию Бажукову. Она написала музыку на стихотворение, которое органично совпало с народным музыкальным жанром.

"Мелодия шла от души и очень естественно. Она родилась моментально, когда я начала читать текст, то в процессе уже его напевала. Затем пришло понимание, что многоголосное звучание только обогатит такую замечательную песню", – поделилась Юлия Бажукова.

Песня была высоко оценена профессионалами – фольклорным ансамблем "Росстань", а потом коллективом программы "Играй гармонь" на Первом канале. Ведь она поистине пропитана духом патриотизма, верой и любовью, которые живут в сердце каждого из нас.

"Когда Елена Покацкая и Юлия Бажукова предложили нам исполнить песню "Обережная", мы, конечно же, согласились и отправили её в рубрику "Играй гармонь победная" в телевизионную программу. Им она очень понравилась, ведь исполнение еще никто не слышал и песня является авторской, что поддерживается", – сказала руководитель фольклорного ансамбля "Росстань" Лилия Дёмина.