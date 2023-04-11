Благотворительный концерт в поддержку бойцов в зоне СВО состоится в Тюмени

Дом культуры "Поиск" 14 апреля представляет благотворительный концерт "Под одним небом" в поддержку российских бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Творческие коллективы дома культуры представят свои лучшие музыкальные и патриотические номера. Откроет концерт номер Анастасии Темборовской и студии эстрадного танца "Азбука движения". В исполнении вокальных коллективов "Элегия" и "Созвездие" прозвучат песни о Великой Отечественной войне.

Все вырученные средства будут направлены на нужды бойцов СВО. Начало в 18:00. Концертный зал ДК "Поиск" расположен по адресу: Тюмень, ул. Александра Пушкина, 10. Стоимость билета на концерт "Под одним небом" составляет 200 рублей.