В Тюменской области стартовала приёмная кампания в 1 класс

С 1 апреля открыт прием заявок на зачисление детей в 1 класс. Ожидается, что в 2023 году первый звонок прозвенит для 26 тысяч детей по всему региону.
Поступление ребенка в первый класс – важный и ответственный процесс. Перед тем, как первоклассник сядет за школьную парту, родителям необходимо пройти процедуру зачисления, которая традиционно вызывает множество вопросов.
ТДСК напоминает, что в 2023 году заявление можно подать 3 способами:
1. лично обратиться в школу;
2. через портал "Госуслуги";
3. направить заявление почтой с уведомлением.
Подача заявления о зачислении ребенка в школу через портал "Госуслуги" стала возможна в 2023 году. В личный кабинет родителя заранее придет уведомление о возможности передать электронное заявление.
Запись в школу проходит в два этапа:
* с 1 апреля по 30 июня – если ребенок зарегистрирован на прикрепленной за школой территории или имеет первоочередное и преимущественное право на зачисление (льготы);
*с 6 июля по 5 сентября – если ребенок по прописке не относятся к желаемой школе (при наличии свободных мест).
Базовый перечень документов включает:
* паспорт родителя;
* свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство);
* документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (если ребенок проживает на закрепленной территории).
Алгоритм подачи электронного заявления через "Госуслуги":
1. перейти на портал "Госуслуги" и набрать в поисковой строке "Запись в 1-й класс",
2. выбрать опцию "Подать заявление",
3. пройти авторизацию с помощью логина и пароля,
4. заполнить электронную форму заявления,
5. убедиться в том, что заявление принято, и дождаться решения школы (отслеживать статус можно в личном кабинете),
6. получить уведомление об успешном получении заявления.
Чтобы упростить процесс подачи заявления на зачисление ребенка, рекомендуется заранее проверить в личном кабинете персональные данные, а также добавить сведения о детях.
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