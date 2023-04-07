В Тюменской области стартовала приёмная кампания в 1 класс

Фото: пресс-служба ТДСК

С 1 апреля открыт прием заявок на зачисление детей в 1 класс. Ожидается, что в 2023 году первый звонок прозвенит для 26 тысяч детей по всему региону.

Поступление ребенка в первый класс – важный и ответственный процесс. Перед тем, как первоклассник сядет за школьную парту, родителям необходимо пройти процедуру зачисления, которая традиционно вызывает множество вопросов.

ТДСК напоминает, что в 2023 году заявление можно подать 3 способами:

1. лично обратиться в школу;

2. через портал "Госуслуги";

3. направить заявление почтой с уведомлением.

Подача заявления о зачислении ребенка в школу через портал "Госуслуги" стала возможна в 2023 году. В личный кабинет родителя заранее придет уведомление о возможности передать электронное заявление.

Запись в школу проходит в два этапа:

* с 1 апреля по 30 июня – если ребенок зарегистрирован на прикрепленной за школой территории или имеет первоочередное и преимущественное право на зачисление (льготы);

*с 6 июля по 5 сентября – если ребенок по прописке не относятся к желаемой школе (при наличии свободных мест).

Базовый перечень документов включает:

* паспорт родителя;

* свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство);

* документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (если ребенок проживает на закрепленной территории).

Алгоритм подачи электронного заявления через "Госуслуги":

1. перейти на портал "Госуслуги" и набрать в поисковой строке "Запись в 1-й класс",

2. выбрать опцию "Подать заявление",

3. пройти авторизацию с помощью логина и пароля,

4. заполнить электронную форму заявления,

5. убедиться в том, что заявление принято, и дождаться решения школы (отслеживать статус можно в личном кабинете),

6. получить уведомление об успешном получении заявления.

Чтобы упростить процесс подачи заявления на зачисление ребенка, рекомендуется заранее проверить в личном кабинете персональные данные, а также добавить сведения о детях.