В Уватском районе открылась новая школа

Новая школа на 60 мест в поселке Першино Уватского района построена в рамках региональной программы замены деревянных сельских школ современными зданиями. В ее открытии 24 февраля по видеосвязи принял участие губернатор Александр Моор.

В школе есть современный компьютерный класс, кабинет труда для девочек с домашней обстановкой, спортивный и актовый залы. Учителя уверены, что новое оборудование поможет сделать уроки еще интересными и познавательными.

"Школа в Першино – вторая в этом году, открывшаяся в рамках программы замены деревянных сельских школ. Продолжаем реализацию этого масштабного проекта. Ведь для нас принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях", – акцентировал внимание Александр Моор.