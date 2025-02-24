В Уватском районе открылась новая школа

19:59 24 февраля 2025
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Новая школа на 60 мест в поселке Першино Уватского района построена в рамках региональной программы замены деревянных сельских школ современными зданиями. В ее открытии  24 февраля по видеосвязи принял участие губернатор Александр Моор.

В школе есть современный компьютерный класс, кабинет труда для девочек с домашней обстановкой, спортивный и актовый залы. Учителя уверены, что новое оборудование поможет сделать уроки еще интересными и познавательными. 

"Школа в Першино – вторая в этом году, открывшаяся в рамках программы замены деревянных сельских школ. Продолжаем реализацию этого масштабного проекта. Ведь для нас принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях", – акцентировал внимание Александр Моор.

Теги: Александр Моор , Уватский район , школа
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