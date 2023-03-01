Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с финалистами "ТОП-89", проекта об успешных молодых ямальцах, которые делают жизнь региона лучше.
Как написал сам Артюхов в своем телеграм-канале, "ребята заряжают энергией и идеями во всех возможных сферах — от культуры до бизнеса. В ямальской системе грантов для каждого проекта найдется поддержка — выбрать подходящий можно на страничке проектного офиса".
Губернатор отметил, что расширение федеральной программы "Больше, чем путешествие" стало очень хорошей новостью, ведь победители конкурсов получают возможность проехать по уникальным маршрутам, в которые входит не только экскурсионная, но и образовательная программа. "Призываю всех обязательно участвовать, в таких поездках рождаются самые лучшие идеи, а впечатления остаются на всю жизнь", - обратился губернатор к молодежи.
Он также сообщил, что победителей из других регионов ждут на Ямале, для всех участников программы "Больше, чем путешествие" готовятся интересные маршруты, встреча с финалистами регионального конкурса.
"Синергия молодых умов, новые друзья и крепкие связи между регионами — фундамент будущего всей нашей страны", - уверен глава Ямала.
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