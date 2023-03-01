С сибирским размахом тюменцы встретили весну

Встречать Масленицу с Радио Шансон уже давно стало доброй традицией тюменцев. Проводить зиму собралось несколько тысяч человек. Ежегодно празднования проходят на Верхнем бору и являются, пожалуй, самыми масштабными в Тюмени.

26 февраля главная площадь базы превратилась в настоящую концертную площадку. Для гостей праздника выступили творческие коллективы: народный хор русской песни, коллективы ЦКиТ Атриум и МузАрт, а также солистка Наталья Малаенко. На празднике царила особая атмосфера, одинаково душевно и весело было всем – и взрослым, и детям.

С русским размахом прошли масленичные конкурсы и молодецкие забавы. Без подарков не остался практически никто, ведущие утреннего шоу "Хорошая компания" Юнона Волкова и Юлия Бутакова вручали призы от партнеров проекта: более 30 килограммов продукции торговой марки "Алейка", зарядные устройства от складского комплекса "Сибирский на Барабинской" и ещё много приятных сюрпризов!

Настоящий ажиотаж возник вокруг традиционного масленичного столба. Разгорячённые молодые люди пытались достичь вершины столба. Тем, кому его вершина покорилась, достались ценные призы. Например, гость праздника Дмитрий заполучил телевизор от генерального спонсора агентства недвижимости "Сова", а молодой человек Артем забрал себе домой Яндекс станцию с Алисой от партнеров ЖК "ДОК". Завершились масленичные гулянья традиционным ритуалом — сжиганием чучела Масленицы, который ознаменовал проводы зимы и встречу долгожданной весны.

Насладиться атмосферой праздника и узнать о новых событиях можно на сайте радиовтюмени.рф.