Максим Древаль: нейросеть не заменит педагога, но может изменить подход к образовательным процессам

Фото: Telegram-канал Максима Древаля

Внедрение искусственного интеллекта и нейросетей может способствовать изменению подходов к образовательному процессу. Об этом заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, рассуждая о плюсах и минусах ChatGPT в своем Telegram-канале.

Эксперт прокомментировал новость о том, что нейросеть ChatGPT написала диплом выпускнику вуза, а также другие случаи использования нейросетей в образовании. По его мнению, тема эта дискуссионная и вмещает массу вопросов.

"Взять пример школьного учителя. Нейросеть может автоматизировать ряд задач: составлять отчёты, проверять домашние задания, тестировать коммуникативные навыки учащихся, выявлять пробелы в знаниях, генерировать контент. Но нужно понимать, что результат работы ИИ необходимо дополнительно верифицировать. Сможет ли нейросеть полностью заменить собой наставника? Уверен, что нет. Житейский опыт, мудрость и духовно-нравственные ценности передаются от человека к человеку. По сути, наставничество – это личный пример", - считает Максим Древаль.

С другой стороны, внедрение искусственного интеллекта может способствовать изменению подходов к образовательному процессу. При наличии ИИ, берущего на себя рутинные задачи, учащиеся будут больше сконцентрированы на освоении учебной программы, которая станет более персонализированной за счёт учёта успеваемости конкретного ученика, пишет он в Telegram.

Напомним, информация о защищённой дипломной работе, написанной с помощью чат-бота ChatGPT, вызвала широкие общественные обсуждения. В частности, в Минобрнауки РФ призвали не наказывать этого студента, а университетам и институтам - подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов.

Некоторые эксперты предположили, что ChatGPT и другие нейросети могут повлиять на существующие профессии, заменив полностью или частично человека.