Максим Древаль: нейросеть не заменит педагога, но может изменить подход к образовательным процессам

Внедрение искусственного интеллекта и нейросетей может способствовать изменению подходов к образовательному процессу. Об этом заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, рассуждая о плюсах и минусах ChatGPT в своем Telegram-канале.
Эксперт прокомментировал новость о том, что нейросеть ChatGPT написала диплом выпускнику вуза, а также другие случаи использования нейросетей в образовании. По его мнению, тема эта дискуссионная и вмещает массу вопросов.
"Взять пример школьного учителя. Нейросеть может автоматизировать ряд задач: составлять отчёты, проверять домашние задания, тестировать коммуникативные навыки учащихся, выявлять пробелы в знаниях, генерировать контент. Но нужно понимать, что результат работы ИИ необходимо дополнительно верифицировать. Сможет ли нейросеть полностью заменить собой наставника? Уверен, что нет. Житейский опыт, мудрость и духовно-нравственные ценности передаются от человека к человеку. По сути, наставничество – это личный пример", - считает Максим Древаль.
С другой стороны, внедрение искусственного интеллекта может способствовать изменению подходов к образовательному процессу. При наличии ИИ, берущего на себя рутинные задачи, учащиеся будут больше сконцентрированы на освоении учебной программы, которая станет более персонализированной за счёт учёта успеваемости конкретного ученика, пишет он в Telegram.
Напомним, информация о защищённой дипломной работе, написанной с помощью чат-бота ChatGPT, вызвала широкие общественные обсуждения. В частности, в Минобрнауки РФ призвали не наказывать этого студента, а университетам и институтам - подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов.
Некоторые эксперты предположили, что ChatGPT и другие нейросети могут повлиять на существующие профессии, заменив полностью или частично человека.
"Можно по-разному относиться к внедрению нейросетей в образование, но отрицать свершившийся факт бессмысленно. До "Чёрного зеркала" нам, конечно, пока далеко. Но как сказал Владимир Путин, значение прорыва в сфере ИИ колоссально, и напрямую влияет на то, какое место Россия займёт в мире, на наши возможности решать задачи экономического, промышленного, социального развития на качественно новом уровне", - подытожил Максим Древаль в своем посте.
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