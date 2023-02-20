Евгений Заболотный: "Защитник Отечества всегда выступает за правое дело"

День защитника Отечества - всенародный праздник, но особенно дорог он тем, кто стоял и продолжает стоять на страже интересов страны, служил и служит в армии. Это значимый день для родных, ждущих возвращения домой наших офицеров и солдат, отметил в поздравлении председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный на своей странице в "ВКонтакте".

Евгений Заболотный рассказал, что для него 23 Февраля важная дата, так так с ней связаны личные воспоминания о службе в армии, где он прошел путь от рядового до сержанта, находился на военных учениях, занимался огневой подготовкой, нёс караул на сорокоградусном морозе и отрабатывал "строевую". Для мужчины служба в армии является внутренней потребностью, служить Родине - это гражданский долг каждого, а солдатское братство, позволяющее понять чувство истинного товарищества - самое крепкое, уверен он.

"Мои армейские годы пришлись на начало афганских событий. Помню патриотический настрой сослуживцев, тревоги и переживания родных. Разделяю эти чувства сегодня, когда Россия борется с возродившимся нацизмом. Защитник Отечества всегда выступает за правое дело, мужественно отвечая на угрозы для своей страны. И сегодня бандеровцы и их пособники будут разбиты! Поздравляю всех, кто служил и служит в армии, сражается на фронте и является настоящими героями нашего времени, формирующими славное будущее России! С праздником наших родных и близких, всем здоровья и мира!" - обратился к тюменцам Евгений Заболотный.

На фото - Евгений Заболотный с сослуживцами перед заступлением на полковое дежурство, июнь 1979 года.