Акция "Тепло родного дома" по сбору посылок участникам СВО снова стартует в Тюмени

С 25 января по 3 февраля вновь проводится акция "Тепло родного дома" по сбору и отправке посылок бойцам, призванным из Тюменской области и находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Акция впервые была проведена в конце прошлого года региональным отделением партии "Единая Россия" по инициативе губернатора Александра Моора. Гостинцы из дома и от друзей военнослужащие получили к Новому году. "Мужу доставили подарки из дома – продукты, теплое бельё, рисунки детей перед Новым годом. Спасибо вам большое!" - сообщили жена одного из военнослужащих. Сестра бойца Дарья отметила, что посылку собирали с мамой, отправили самое необходимое и сладости: "Брат Артем встретил праздник с весточкой из дома. Мы верим в него и поддерживаем!".
Сегодня в Тюмени на базе приемных депутатов городской думы вновь организованы семь пунктов сбора посылок, они расположены по адресам:
- ул. Газовиков, 30;
- ул. Луначарского, 53;
- ул. Мира, 33;
- ул. Осипенко, 41;
- ул. Семёна Шахлина, 20 (ДК "Орфей");
- ул. Ткацкий проезд, 8;
- ул. Урицкого, 44.
"Посылки можно передать в указанные сроки по понедельникам, вторникам, средам, пятницам – с 12.00 до 18.00, по четвергам – с 12.00 до 20.00. Для уточнения вопросов работает "горячая линия": 8 (3452) 495-197. В случае необходимости специалисты, принимающие посылки, дождутся вас до назначенного времени. Посылки наши Герои получат ко Дню защитника Отечества 23 февраля", - сообщил Евгений Заболотный.
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