Депутаты гордумы обсудят обеспечение безопасности в школах и детсадах Тюмени

О профилактике терроризма и экстремизма представители администрации Тюмени доложат депутатам Тюменской городской думы на февральском заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

"В областном центре выстроено эффективное взаимодействие органов власти для профилактики терроризма и экстремизма. Это обеспечивает не только выработку современных подходов, учет разных мнений, но и главное – оперативность в реагировании на новые вызовы и угрозы", – считает председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

По данным администрации Тюмени, во всех образовательных учреждениях города действует пропускной режим, здания оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками. В школах установлено около 5 тысяч камер, в детских садах – почти 3,5 тысячи. В городе регулярно проходят мероприятия, формирующие уважительное отношение между людьми разных национальностей и религиозных конфессий. Более 96% тюменцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в городе. Уровень антитеррористической защищенности городских мест массового пребывания людей систематически проверяет межведомственная комиссия, в состав которой входят представители ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, депутаты городской думы и специалисты администрации.