Тюменцев приглашают на продовольственную ярмарку

В Тюмени 24 декабря с 12:00 по адресу ул. Севастопольская, 12 будет работать ярмарочная площадка. На прилавках представят продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств.
Событие пройдет в лучших ярмарочных традициях. Веселые скоморохи никому не дадут скучать! Гостей ярмарки ждут исконно-русские забавы и развлечения: хороводы, частушки, спортивные состязания, загадки и викторины.
Самые активные участники получат в подарок продукцию от производителей, представленных на ярмарке. Кроме того, тюменцы смогут услышать настоящие русские песни в исполнении лучшего фольклорного ансамбля города.
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