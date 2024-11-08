Широкий ассортимент молочной продукции ждет тюменцев на традиционной ярмарке

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня состоится 9 ноября в Тюмени. Одним из участников уже традиционно станет компания "Золотые луга". Тюменцы и гости города смогут приобрести свежую молочную продукцию в широком ассортименте и по ярмарочным ценам.

Продукция от одного из крупнейших производителей на Урале и в Сибири будет представлена на двух площадках города – возле Выставочного зала (Севастопольская, 12) и в районе Дома Обороны на Льва Толстого, 31. Время работы с 8.00 до 17.00, причем постоянные участники таких ярмарок рекомендуют приходить пораньше – чтобы успеть выбрать из большего ассортимента.

Приобрести на ярмарках можно молоко, творог, сметану, сливочное масло, а также питьевые йогурты из десертной коллекции и ряженку с гранолой, аналогов которой еще нет. Кроме того, в продаже будут сыры "Голландский" и "Пошехонский", которые пользуются неизменным спросом у горожан.

Помимо молочной продукции на прилавках будут представлены различные продовольственные товары от местных ремесленников, производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств: это мясо и мясная продукция, яйца, рыба и рыбная продукция, овощи, мёд, дикоросы и многое другое.

Другие ярмарочные площадки будут открыты по адресам: проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория ТЦ "Заречный двор"), с 9:00 – на ул. Ставропольская – Червишевский тракт (территория парковки автомобилей).

Отметим, это не последняя сельскохозяйственная ярмарка в этом году. Тюменцы смогут закупиться продуктами от производителей Тюмени и юга Тюменской области 23 ноября, а также 7 и 21 декабря. Организатором мероприятий выступает администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.