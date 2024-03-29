Тюменцы могут приобрести местные молочные продукты в рамках Весенней продуктовой недели

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Посещение продовольственных ярмарок и выставок – это возможность приобрести местные продукты из широкого ассортимента напрямую от производителей, зачастую – по более выгодным ценам. Компания "Золотые луга" приглашает тюменцев и гостей города посетить ближайшие такие мероприятия и пополнить запасы свежих продуктов к семейному столу.

30 марта в рамках традиционной продовольственной ярмарки будут работать несколько площадок. На прилавках будут представлены продовольственные товары ремесленников, производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области. Можно будет приобрести мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мёд и другие товары.

На площадке у Выставочного зала по адресу ул. Севастопольская, 12/3 с 8:00 до 17:00 свой ассортимент представит компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири.

Ярмарку проводит администрация Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области. Также в городе будут открыты другие площадки: ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") и Цветной бульвар (у арки).

А с 3 по 7 апреля в Выставочном зале в рамках Весенней продуктовой недели будет проходить выставка-продажа "Продукты питания. Сельхозпродукты". В ней примут участие производители не только региона, но и со всей России.

АО "Золотые луга" на выставке будет представлена тремя торговыми марками: "Золотые луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское". На прилавках компании будет проходить дегустация. Молочные продукты можно будет не только оценить, но и приобрести по ярмарочным ценам.

И на ярмарке, и на выставке можно будет выбрать традиционные молочные продукты: молоко, сметану, творог, сливочное масло, а также полезные кисломолочные напитки торговой марки "Живи здорОво!": наринэ, ацидофилин.

Будут выставлены натуральные сыры, которые пользуются большим спросом у тюменцев: "Голландский" и "Пошехонский". А также последние новинки: питьевые йогурты десертной коллекции с оригинальными вкусами "Печеное яблоко-корица" и "Черничный пирог" и ряженка с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочных продуктов.

"Ждем тюменцев и гостей города на продовольственной ярмарке, а затем - на Весенней продуктовой неделе, где можно будет приобрести продукты любимых производителей. Надеемся, что "Золотые луга" - в их числе. Мы привезем свежие и натуральные молочные продукты напрямую с завода, представив широкий ассортимент. Готовимся радовать классическими продуктами и уже полюбившимися новинками", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.