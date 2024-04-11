Натуральную молочную продукцию тюменцы смогут приобрести на финальной ярмарке сезона

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Финальные продовольственные ярмарки сезона пройдут в Тюмени 13 апреля на нескольких городских площадках. Традиционно участником станет компания "Золотые луга", которая представит тюменцам и гостям города свежую и натуральную молочную продукцию по выгодным, ярмарочным ценам.

Один из крупнейших молочных производителей на Урале и в Сибири расположит свой стенд на площадке у Выставочного зала по адресу ул. Севастопольская, 12/3 с 8 до 17 часов. В продаже поучаствует широкий ассортимент молочной и кисломолочной продукции торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи ЗдорОво!".

В частности, можно будет приобрести традиционные молочные продукты: молоко, сметану, творог, сливочное масло, а также полезные кисломолочные напитки: наринэ, ацидофилин. Будут выставлены натуральные сыры, которые пользуются большим спросом у тюменцев: "Голландский" и "Пошехонский". А также последние новинки: питьевые йогурты десертной коллекции с оригинальными вкусами "Печеное яблоко-корица" и "Черничный пирог" и ряженка с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочных продуктов.

"Традиционные продовольственные ярмарки – отличная возможность в одном месте приобрести продукты для семейного стола от местных производителей. Молочная продукция компании "Золотые луга" пользуется особым спросом у тюменцев на таких мероприятиях, ведь мы привозим свежие продукты прямо с завода и предлагаем их по выгодным, ярмарочным ценам. В этом сезоне завершается сезон продуктовых ярмарок: следующая запланирована уже на осень 2024 года", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Другие ярмарочные площадки будут открыты с 8 до 17 часов по адресам: ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"), а на Цветном бульваре у арки – с 9 до 17 часов. На прилавках будут представлены продовольственные товары ремесленников, производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое) города Тюмени и юга Тюменской области.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.