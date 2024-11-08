Команды депспорта и управления мировых судей Тюменской области стали лучшими в спартакиаде органов власти

В областной столице завершилась XXII Спартакиада исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов региона.

Состязания проходили по 13 видам спорта. Всего участие в них приняли 952 человека из 22-х подразделений органов власти.

По результатам турниров в общекомандном зачете места распределились следующим образом:

Среди подразделений с численностью до 50 человек:

1 место — Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

2 место — Департамент информатизации Тюменской области.

3 место — Управление делами правительства Тюменской области.

Среди подразделений с численностью свыше 50 человек:

1 место — Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области.

2 место — Тюменская областная Дума.

3 место — Главное управление строительства Тюменской области.

"Я благодарен всем нашим трудовым коллективам за активное участие в спартакиаде. Отрадно, что количество участников с каждым годом растет. Сегодня мы хотим жить долгой и полноценной жизнью, а без здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и физической культурой этого добиться невозможно", - обратился к участникам церемонии губернатор Тюменской области Александр Моор.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин: