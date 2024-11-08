Команды депспорта и управления мировых судей Тюменской области стали лучшими в спартакиаде органов власти

В областной столице завершилась XXII Спартакиада исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов региона.
Состязания проходили по 13 видам спорта. Всего участие в них приняли 952 человека из 22-х подразделений органов власти.
По результатам турниров в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
Среди подразделений с численностью до 50 человек:
1 место — Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
2 место — Департамент информатизации Тюменской области.
3 место — Управление делами правительства Тюменской области.
Среди подразделений с численностью свыше 50 человек:
1 место — Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области.
2 место — Тюменская областная Дума.
3 место — Главное управление строительства Тюменской области.
"Я благодарен всем нашим трудовым коллективам за активное участие в спартакиаде. Отрадно, что количество участников с каждым годом растет. Сегодня мы хотим жить долгой и полноценной жизнью, а без здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и физической культурой этого добиться невозможно", - обратился к участникам церемонии губернатор Тюменской области Александр Моор.
Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин:
Спартакиады не только демонстрируют наши спортивные навыки, но и укрепляют дух единства, командной работы. Не могу не отметить, что в этом году участников спартакиады стало еще больше. Это говорит о том, что спорт - не только важная часть нашего досуга, но и необходимый элемент формирования здоровой рабочей среды. Наше участие, победы, награды - это общий вклад в спортивную копилку региона. Желаю здоровья и энергии для новых свершений — в профессиональной деятельности и в спорте!
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