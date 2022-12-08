В Тюмени открыли два пункта по приему именных посылок для участников СВО

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Акцию "Тепло родного дома" по сбору и доставке именных посылок от родных и близких военнослужащим в зону специальной военной операции запустили в Тюменской области 7 декабря. Акцию организовало правительство Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором и региональное отделение партии "Единая Россия". В областном центре посылки принимают по двум адресам: на улице Осипенко, 41 и на улице Луначарского, 53.

Побывавшие на одном из пунктов глава Тюмени Руслан Кухарук и председатель гордумы Евгений Заболотный узнали, что посылки весом до 15 килограммов принимаются в открытом виде, отправлять в них можно только продукты с длительным сроком хранения, вещи и сигареты, но не алкоголь и другие запрещенные законодательством к пересылке предметы и продукты. При передаче составляются специальные акты, в которых указываются фамилия отправителя, содержание посылки, а также фамилия адресата и название подразделения, в котором он служит.

Отмечается, что в Тюмени пункты будут работать с 7 по 16 декабря в будние дни с 12 до 18 часов, а в четверг, 8 и 15 декабря, - с 12 до 20 часов. Собранные посылки планируют доставить бойцам в зону СВО к Новому году. "Все сотрудники пунктов прошли обучение и инструктаж. В такой проект заходим впервые, потому по мере необходимости алгоритм и время работы приемных пунктов будем корректировать", - отметил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

Руслан Кухарук и Евгений Заболотный подчеркнули, что с требованиями должны быть ознакомлены все без исключения семьи и близкие военнослужащих, а также отметили, что не каждый родственник может знать название подразделения, поэтому важно сделать так, чтобы незнание такой информации не помешало принять посылку и доставить бойцу по месту назначения. "Нужно сделать так, чтобы мы ни одного родного и близкого, кто придет с посылкой, не отправили обратно только лишь по тому, что он не знал какую-то информацию", - акцентировал Руслан Кухарук.

Председатель гордумы отметил, что депутатский корпус готов помочь волонтерам в этой работе. "Приемные депутатов ежедневно на связи с горожанами, при возникновении у родственников мобилизованных или самих бойцов вопросов все готовы реагировать независимо от направления работы. Депутаты уделяют этому особое внимание", - подчеркнул Евгений Заболотный.

По словам спикера, гордума не только оказывает консультативную помощь семьям мобилизованных, но и материально поддерживает участников СВО. Так, с начала спецоперации депутаты направили более 10 миллионов рублей на закупку продуктов, лекарств и всего остального, что связано с бытом и жизнедеятельностью военнослужащих. Помимо этого, второй месяц подряд депутаты и работники гордумы переводят свой однодневный заработок на счет региональной акции "100 миллионов для Победы".

В свою очередь Руслан Кухарук напомнил, что в городе на базе центра "Семья" и еще в девяти соцучреждениях работают гостиные для семей мобилизованных, где можно получить всестороннюю помощь от профильных специалистов.

Отметим, что акция "Тепло родного дома" региональная. Пункты приема посылок открылись во всех муниципалитетах. Уточнить информацию о них можно в местном отделении партии "Единая Россия" или по телефону горячей линии (3452) 495-197.