"Пионер" готовит праздничный концерт ко Дню матери

Праздничный концерт "Звезда по имени Мама", посвященный празднованию Дня матери пройдет в ДТиС "Пионер" 27 ноября.
"Творческий подарок мамам и бабушкам подготовили воспитанники вокальных и хореографических коллективов "Пионера". Украшением праздника станет тематическая выставка работ воспитанников отделения изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Мамино счастье". Еще одним приятным подарком для любимых мамочек станет фотокабинка, где они смогут сделать моментальные фотографии на память", - сообщает организаторы.
Приглашаем встретить семейный праздник в кругу родных и близких в компании с "Пионером". Вход свободный. Начало в 15:00.
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