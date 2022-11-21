Владимир Ульянов об упразднении двух населенных пунктов в Абатском районе

На очередном заседании комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели проект закона "Об упразднении некоторых населенных пунктов Абатского муниципального района Тюменской области и о внесении изменений в отдельные законы Тюменской области". Он был инициирован местной думой.

Законопроектом предлагалось упразднить населенные пункты - деревню Шалашина Конёвского сельского поселения и поселок Мирный Ленинского сельского поселения в связи с прекращением существования.

Большинством голосов депутаты проект закона поддержали. Заместитель председателя комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов прокомментировал принятое решение.

"Это объективная реальность – в деревне Шалашина и поселке Мирный никто не проживает уже давно", - пояснил законодатель.

По его словам, сегодня идут процессы урбанизации, и они неизбежны, это общемировая тенденция. "Люди переезжают туда, где лучше и комфортнее. И вполне естественно, что жители этих населенных пунктов переехали в центральные усадьбы, где более качественное жилье, предоставляются коммунальные услуги, развита социальная инфраструктура. Самое главное – имеются рабочие места", - рассказал Владимир Ульянов и добавил, что по прошествии определенного периода времени после переезда людей, в деревне Шалашина и поселке Мирный всё обветшало, разрушилось и пришло в упадок.

"Фактически они перестали существовать. Для приведения в соответствие структуры населенных пунктов в Абатском муниципальном районе было принято

соответствующее решение. Считаю его вполне объективным, надо делать это своевременно. Хочу сказать, что такие процессы идут не только в этом муниципальном образовании. Они идут и в других сельских территориях. Смена места жительства – это, прежде всего, решение самих людей", - подытожил он.