Департамент образования Тюмени возобновил ежедневное информирование об отмене занятий в школах

В целях охраны здоровья учащихся с 15 ноября по 15 марта в ежедневном режиме происходит информирование населения об отмене учебных занятий по климатическим основаниям.

В городском департаменте образования утвержден график дежурств специалистов, ответственных за прием ежедневной информации от Тюменского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Прием информации о температуре воздуха и скорости ветра от метеорологической службы осуществляется сотрудниками ведомства с 15 ноября по 15 марта ежедневно в 6.00 и в 10.30 в учебные дни (с понедельника по субботу). Сотрудники сверяют фактические параметры погодных условий текущего дня с параметрами погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных организациях Тюменской области и принимают решение о том, актированный ли сегодня день.

Чтобы информация своевременно была доведена до школьников, родителей и образовательных учреждений, ответственный специалист департамента образования ежедневно передает эти сведения в Единый центр оперативного реагирования г. Тюмени. Передача информации осуществляется два раза в день: до 6.10 утра (для первой смены муниципальных общеобразовательных учреждений) и до 10.35 текущего дня (для второй смены).

Данная информация ежедневно размещается на официальном сайте администрации г. Тюмени, в сообществе "Тюмень – наш дом" "ВКонтакте", в группе "Администрация города Тюмени" в "Одноклассниках".

Достоверные источники информации со стабильным графиком ее размещения позволяют школьникам и родителям оперативно узнавать о возможных изменениях в графике занятий в связи с погодными условиями, не тратить время на самостоятельный анализ температуры воздуха, скорости ветра и их сравнение с параметрами для отмены занятий в муниципальных школах Тюмени.

По информации департамента образования администрации города Тюмени