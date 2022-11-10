Депутаты гордумы поздравили сотрудников полиции Тюмени с праздником

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный от имени депутатского корпуса поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Тюменские полицейские с честью выполняют свой служебный долг, стоят на страже безопасности и покоя граждан, предотвращая преступления и спасая жизни, отметил в поздравлении спикер.

"Основываясь на торжестве закона, справедливости, стремлении к постоянному профессиональному росту и требовательности к себе, сотрудники органов внутренних дел успешно решают поставленные задачи. Ваша работа - не только почетное призвание, но и нелегкий труд, требующий верности присяге, компетентности и принципиальности. Депутаты городской Думы от всей души желают вам здоровья, благополучия, семейного счастья, осуществления всех намеченных планов и профессиональных побед!" - обратился к сотрудникам полиции Евгений Заболотный.

Особо председатель гордумы поблагодарил ветеранов МВД за достойный пример начинающим коллегам. "Опираясь на опыт, мужество, самоотверженность и беспристрастный подход к работе старшего поколения, молодые сотрудники обеспечивают правопорядок в Тюмени и уверенность граждан в завтрашнем дне", - подчеркнул Евгений Заболотный.