Тюменская облдума активно сотрудничает с ветеранскими организациями региона

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и заместитель главы парламента Наталья Шевчик приняли участие в торжественной встрече губернатора Александра Моора с членами областного Совета ветеранов войны и труда, который в этом году празднует 35-летие со дня образования, и руководителями ветеранских организаций муниципальных образований региона.

Приветствуя собравшихся, Александр Моор отметил, что областной Совет ветеранов стал инициатором многих полезных дел. Он акцентировал внимание на масштабности происходящих в российском обществе изменений, обозначил актуальные задачи поблагодарил ветеранов за помощь в воспитании молодёжи, за поддержку семей добровольцев и мобилизованных бойцов и вручил награды руководителям ветеранских организаций.

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов от имени депутатов регионального парламента поздравил всех с 35-летием организации. "Многое, чем мы сегодня гордимся, сделано людьми старшего поколения, вашим талантом и вашим самоотверженным трудом. Многие из вас принимали участие в создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, который сегодня является надёжной опорой экономики нашей страны. Ваша активная жизненная позиция, неравнодушие, участие в патриотическом воспитании молодежи, в общественной жизни региона заслуживают высокой оценки", - подчеркнул глава облдумы.

Фуат Сайфитдинов отметил, что депутатский корпус активно сотрудничает с ветеранскими организациями и выразил уверенность, что эта традиция продолжится.

Председатель областного Совета ветеранов Степан Киричук поблагодарил органы исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления за многолетние плодотворное сотрудничество на благо жителей Тюменской области.



