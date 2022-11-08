Евгений Заболотный выразил соболезнования семье Валерия Первушина

Прощание с государственным и политическим деятелем Валерием Первушиным состоялось сегодня, 8 ноября.

Валерий Первушин известен как первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного комитета КПСС, секретарь Тюменского областного комитета КПСС, вице-губернатор Тюменской области. В последние годы работал секретарем Совета губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный от имени депутатского корпуса и себя лично на своей странице в "ВКонтакте" выразил соболезнования семье, родным и всем, кто лично знал Первушина.

"С Валерием Петровичем меня связывали многие годы совместной работы и дружбы. Профессионал, внесший большой вклад в развитие юга региона и северных округов и всей душой любивший земляков. Добрый и отзывчивый человек, готовый помочь в любой ситуации. Невосполнимая утрата для всех нас. Соболезную родным и близким…" - отметил в соболезновании председатель Евгений Заболотный.