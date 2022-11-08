Тюмень занимает 22 строчку в голосовании "Город России. Национальный выбор"

В голосовании за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2022 году на проекте "Город России - национальный выбор" может участвовать каждый желающий, за Тюмень свои голоса отдали почти 14,5 тысяч человек - это пока 22 результат.

"Город России" - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей. На сегодня топ-10 городов выглядит так: Владивосток (более 311 тыс. голосов), Севастополь, Нальчик, Курск, Иваново, Уфа, Самара, Майков, Ярославль и Владимир.

"На проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, собраны уникальные фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры. Здесь вы можете получить полную информацию и представление об интересующем городе, поделиться своими впечатлениями о городах, в которых вы бывали", - отмечается на сайте проекта.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2022 года в 15.00 по московскому времени.