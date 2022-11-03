Депутаты гордумы поздравляют тюменцев с Днем народного единства

Уважение вековых традиций, сплоченность, доброта, взаимная поддержка – главные нравственные ценности нашего народа, в сложные периоды именно единство народа помогало Родине преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед, отмечается в поздравлении.

Депутаты Тюменской городской думы отмечают, что чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяет россиян и сегодня.

"В нынешних условиях, когда наше государство проводит специальную военную операцию, нас сплачивает цель — победить и жить под мирным небом. Для ее достижения тюменцы вместе со страной делают все возможное: поддерживают воинов, защищающих интересы Родины на полях сражений, отправляют гуманитарную помощь и принимают беженцев, - отмечает председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный. - Все мы причастны к судьбе России, ее будущее зависит от каждого из нас. Отбросив противоречия и добросовестно трудясь, россияне смогут сохранить величие, многообразие и самостоятельность страны. Уважаемые земляки! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и взаимопонимания".