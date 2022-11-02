Горожанам предложили выбрать тему новых арт-объектов на набережной Тюмени

На набережной Тюмени в декабре появится серия арт-объектов от современных художников из Тюмени, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Это станет зимним спецпроектом "Морфологии улиц". Жителей города просят предложить тему, которая объединит работы. Заявить свой вариант могут все желающие, заполнив онлайн-форму до 10 ноября.

Руководитель мультицентра "Конторы пароходства" и проекта паблик-арта "Морфология улиц" Юлия Саначина:

На уличной площадке у "Конторы пароходства" появятся пять арт-объектов, которые создадут праздничное настроение и украсят набережную. Мы хотим вместе с жителями Тюмени выбрать общую для всех работ тему. Для этого горожанам надо поделиться, с чем у них ассоциируется зима. Мы будем ждать ответы до 10 ноября, а уже 15 ноября анонсируем тему и список художников.

Готовые арт-объекты от художников из разных городов России появятся в начале декабря. Они дополнять новогоднее украшение набережной Тюмени и помогут горожанам проникнуться праздничным настроением.