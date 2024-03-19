Депутаты гордумы положительно оценили работу квартальных Тюмени

В Тюменской городской думе на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству заслушали информацию администрации города о содержании имущественных комплексов в 2023 году.

В Тюмени сформировано 58 имущественных комплексов, за порядком и благоустройством этих территорий и расположенных на них объектами следят управы, служба заказчика и квартальные, напомнил депутатам руководитель Управы Центрального административного округа Артем Павлюченко. За 2023 год на содержание имущественных комплексов из бюджета города было израсходовано 476 млн рублей. В сумму входит сбор мусора, содержание и расчистка дорог, тротуаров, приведение в порядок заборов, газонов, содержание и ремонт детских, спортивных площадок рекреационных зон и так далее. За год обработано более 10,3 тысячи обращений. Составлено свыше 5 тысяч протоколов об административных нарушениях, наложено почти 26,4 млн рублей штрафов, из них взыскано 19,75 млн, что на 4 млн больше, чем в 2022 году. Устранено 69 несанкционированных свалок и 121 провал на городских дорогах. "За счет мероприятий по содержанию имущественных комплексов на территории города повышается уровень комфортности городской среды, благоустройства и обеспечения надлежащего состояния территории, повышается экологическая культура жителей. Косвенно это влияет на туристическую и инвестиционную привлекательность нашего города", - подытожил доклад Павлюченко.

Депутатов особо заинтересовал запущенный в 2023 году программный продукт "Электронный имущественный комплекс", который для города разработала российская компания. Он позволяет систематизировать и облегчить работу квартальных, сделать более оперативным взаимодействие заказчиков и подрядчиков при выявлении каких-либо вопросов или обращений от населения, рассказал журналистам председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

"По сути это и электронная карта города с координатами всех объектов благоустройства (в ней дороги, парки, скверы, дома и так далее), и средство коммуникации - все подрядчики подключены к этой системе, могут оперативно получать информацию от квартальных и отчитываться о проделанной работе. Важно, что он интегрирован с порталом "Тюмень — наш дом", благодаря чему обмен информацией стал еще оперативнее", - рассказал Дмитрий Антипов.

Портал создан для внутреннего пользования, однако депутат Дмитрий Елагин предложил дать доступ к сервису и депутатскому корпусу. Дмитрий Антипов положительно оценил инициативу коллеги, при этом отметил, что у депутатов есть помощники, они на постоянной связи с населением и квартальными, поэтому зачастую намного раньше, чем представители администрации, получают информацию от жителей и в рабочем режиме оперативно снимают все вопросы, которые были заданы.