Центральный парк Заводоуковска претендует на всероссийскую премию

Центральный парк города Заводоуковска вошел в шорт-лист лауреатов I Всероссийской парковой премии "Парки России".
На участие в премии было подано 557 заявок со всей страны.
Центральный парк в городе реконструировали в 2021 году, реализация проекта парка стала возможной благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной и городской среды, организованном в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова отметила, что парк стал местом притяжения не только горожан, но и всех гостей территории.
В ближайшее время из числа лауреатов эксперты выберут победителей.
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