Центральный парк Заводоуковска претендует на всероссийскую премию

Центральный парк города Заводоуковска вошел в шорт-лист лауреатов I Всероссийской парковой премии "Парки России".

На участие в премии было подано 557 заявок со всей страны.

Центральный парк в городе реконструировали в 2021 году, реализация проекта парка стала возможной благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной и городской среды, организованном в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова отметила, что парк стал местом притяжения не только горожан, но и всех гостей территории.

В ближайшее время из числа лауреатов эксперты выберут победителей.