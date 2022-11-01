Современные методики хирургического лечения катаракты продемонстрировали на офтальмологической конференции в Тюмени

Ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция "Достижения и перспективы современной офтальмологии" состоялась в Тюмени 28 октября и собрала более 800 участников в очном и онлайн-форматах. Одним из главных событий стало проведение высокотехнологичных операций в прямом эфире, сообщили в пресс-службе Областного офтальмологического диспансера.

В этом году уже традиционная конференция по офтальмологии в Тюмени собрала ведущих врачей-офтальмологов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени. Активное участие приняли медицинские сестры, работающие по офтальмологическому профилю.

Начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова приветствовала участников, в том числе из других городов и регионов. "На протяжении нескольких лет такие конференции офтальмологов происходят с привнесением практического опыта – живой хирургии. Сочетание практики и теории полезно не только для тех, кто работает в операционных, но и для специалистов, которые занимаются пациентами на амбулаторных приемах, в поликлиниках", - подчеркнула она.

С приветственным словом выступил главный внештатный офтальмолог Тюменской области, заведующий отделением офтальмологии ОКБ №1 Григорий Симоненко. Он обратил внимание, что в программе акцент сделан на такое злободневное заболевание как глаукома.

Заведующая тюменским филиалом АО Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза", к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней с курсом офтальмологии ТюмГМ, президент Тюменской региональной общественной организации "Ассоциация офтальмологов" Ольга Коновалова отметила, что впервые в этом году открыта отдельная секция для среднего медицинского персонала, посвященная их роли и особенностям работы в офтальмологии.

"Конференция объединяет все звенья офтальмологии: и стационар, и поликлинических врачей, и медсестер", - добавила она.

Из операционной участников приветствовал и. о. главного врача Областного офтальмологического диспансера, офтальмохирург Леонид Протопопов.

В онлайн-режиме были выполнены две высокотехнологичные операции. Трансляция шла из операционных Областного офтальмологического диспансера и сопровождалась комментариями офтальмохирургов.

Заведующий хирургическим отделением диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, хирург Андрей Макаров провел факоэмульсификацию катаракты с имплантацией линзы премиального уровня, которая позволяет обеспечить высокое качество зрения без очков на любое расстояние. Это было особенно важно для 50-летней пациентки, ведущей активный образ жизни.

Леонид Протопопов продемонстрировал зрителям конференции факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, ревизию витреальной полости и удаление силиконового масла 62-летнему пациенту.

"Важно, что в конференции принимали участие не только оперирующие офтальмологи, но и наши коллеги из поликлиник. Мы показали возможности высокотехнологической помощи в нашем регионе", - прокомментировал Леонид Протопопов.

По его словам, только в Областном офтальмологическом диспансере ежегодно наблюдаются более 80 тысяч пациентов, проводится до 8,5 тысяч операций. В учреждении выполняется большинство современных операций.

Высокий уровень тюменской офтальмологии подтвердила главный офтальмолог Сибирского федерального округа, главный офтальмолог и главный детский офтальмолог Новосибирской области, заведующая офтальмологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы, д.м.н., профессор Анжела Фурсова.

"Офтальмология – очень прогрессивное и многогранное направление, объединяющее и хирургию, и терапию, и самую современную диагностику, а также очень высокий интеллектуальный потенциал докторов. Более 30% квалификаций всех существующих болезней имеют то или иное отношение к органу зрения. И Тюменская область демонстрирует высокий уровень развития офтальмологической помощи, в том числе высокотехнологичной. Это один из первых регионов, где был создан регистр пациентов с глаукомой. Профильное учреждение – Областной офтальмологический диспансер – имеет все самые современные методики диагностики и лечения, которые применяются не только на территории РФ, но и в мире", - сообщила профессор.

Анжела Фурсова подчеркнула, что в Тюменской области работают очень грамотные, высококвалифицированные специалисты, члены экспертных советов Ассоциации офтальмологов по ряду патологий.

Экспериментальной секцией в этом году стала площадка для среднего медицинского персонала. На конференцию зарегистрировались более 200 медсестер в онлайн, более 70 приняли участие в очном формате.

"Медицинские сестры – это специалисты, которые в большинстве случаев являются правой рукой врача-офтальмолога. Именно нас пациент видит первым: мы его встречаем и провожаем. И от того, насколько мы правильно, корректно и позитивно настроим пациента на прохождение обследования, нахождение в лечебном учреждении, зависит все дальнейшее лечение", - прокомментировала главная медицинская сестра Областного офтальмологического диспансера Ирина Мищерина, открывая секцию.

В рамках конференции прозвучали доклады по современным методикам лечения глаукомы, хирургии катаракты, профилактике и лечению конъюнктивита, особенностям диспансерного наблюдения, современным клиническим рекомендациям. Главной целью мероприятия стало повышение качества и доступности оказания высококвалифицированной офтальмологической помощи для населения.

Организаторами мероприятия выступил ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер". Конференция проводилась при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области. Соорганизаторами являются: Тюменская региональная общественная организация "Ассоциация офтальмологов", Тюменский Филиал АО Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза", ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.