На 37-м заседании гордумы депутаты изменят схему округов и бюджет Тюмени

09:00 27 октября 2022
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Заседание Тюменской городской думы состоится 27 октября, депутатам предстоит рассмотреть новую схему одномандатных избирательных округов, обсудить внесение изменений в бюджет и реализацию муниципальных программ, рассмотреть другие вопросы. 

Предварительно все вопросы были детально рассмотрены и проанализированы на заседаниях постоянных комиссий думы.

Заседание начнется в 10:00, онлайн-трансляция будет организована на сайте думы.

Теги: Тюменская городская дума
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