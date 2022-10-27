На 37-м заседании гордумы депутаты изменят схему округов и бюджет Тюмени

Заседание Тюменской городской думы состоится 27 октября, депутатам предстоит рассмотреть новую схему одномандатных избирательных округов, обсудить внесение изменений в бюджет и реализацию муниципальных программ, рассмотреть другие вопросы.
Предварительно все вопросы были детально рассмотрены и проанализированы на заседаниях постоянных комиссий думы.
Заседание начнется в 10:00, онлайн-трансляция будет организована на сайте думы.
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