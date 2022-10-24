57 тюменских таможенников-доноров направят приняли участие в сборе средств для бойцов СВО

В Тюменской таможне прошла благотворительная акция по сдаче донорской крови. 57 таможенников региона сдали 11,7 литра крови и 2,6 литра плазмы медучреждениям, а денежную компенсацию за это передали на поддержку мобилизованных жителей области.

"Денежная компенсация, полученная участниками акции за сдачу крови, будет передана на поддержку мобилизованных граждан области - такая идея была предложена Молодежным советом Уральского таможенного управления. В Тюменской таможне инициативу поддержали не только активисты Молодежного совета, но и руководящий состав с сотрудниками функциональных подразделений", - рассказала пресс-секретарь Тюменской таможни Мария Закирова.

Большинство из участников акции стали донорами впервые. На Областной станции переливания крови побывали 45 тюменских таможенников. 12 сотрудников, которые несут службу на таможенных постах в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных кругах, Курганской области сдали кровь и плазму в медицинских станциях своих городов.