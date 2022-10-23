Детские хоры в Ишиме вместе споют "Пусть всегда будет солнце"

Хоровой фестиваль "Поющее детство" с декабря по февраль пройдет в Ишиме, его участниками станут 15 хоров из общеобразовательных школ и детских садов города, автором проекта является преподаватель по классу фортепиано музыкальной школы Марина Башук, пишет ИА "Тюменская линия".

Развитие традиций хорового пения является наиболее массовым, простым и наименее затратным в исполнении механизмом формирования единства народа, а "совместное исполнение хороших песен поможет воспитать в детях любовь к родине и чувство гордости от принадлежности к своей стране", считает педагог.

Цель хорового фестиваля "Поющее детство" – вывести непрофессиональные коллективы на городские площадки и собрать их вместе.

Организаторы планируют в рамках проекта сначала провести мастер-классы для каждого коллектива от детского хора школы искусств "Аллегро" под руководством педагога, который больше 25 лет ведет эту творческую команду. Затем сам профессиональный коллектив представит концерт для школьников.

На заключительном гала-концерте фестиваля 17 февраля каждый коллектив споет по одной выбранной композиции, а в финале детские хоры исполнят все вместе на одной сцене общую песню. "Выбор пал на вечную "Пусть всегда будет солнце", потому что сейчас она обрела новый смысл и вновь звучит очень актуально", - подчеркнула Марина Башук.

Она отметила, что если фестиваль найдет отклик, то в дальнейшем, возможно, выйдет за рамки городского мероприятия и соберет коллективы из других муниципалитетов.

Проект АНО "Территория творчества" стал победителем второго конкурса президентского фонда культурных инициатив 2022 года, получил грантовую в размере более 150 тыс. рублей и будет реализован до 28 февраля 2022 года.