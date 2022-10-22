Поликлиника №3 в Тюмени модернизирует процесс оформления лабораторных исследований

В городской поликлинике №3 информатизируют процесс проведения лабораторных исследований, что позволит отказаться от бумажных направлений, усилить контроль за назначенным объемом исследований и сократить время работы с одним пациентом почти на треть, сообщает пресс-служба поликлиники.

Тестируя процедуру забора биоматериала, в поликлинике убрали из оборота бумажные направления, а в результате весь процесс для пациента ускорился, у медработников сократилось время формирования заказа для лабораторного исследования на одного пациента, меньше требуется бумаги и средств на утилизацию бланков направлений.

Заместитель главврача, руководитель проекта Кристина Семёнова:

Внедрение проекта стало возможно благодаря технологии бережливого производства. Проект повышает доступность и качество получения медицинской помощи. Практика подтвердила достижение намеченных целей: повысился контроль за назначенным объемом исследований, исключена потеря бланков направлений пациентами и их повторная выписка. Надеемся, что результаты проекта будут тиражироваться в других медицинских организациях.

Авторы проекта рассчитывают увеличить эффективность основных показателей работы. Так, формирование заказа на одного пациента (идентификация личности, определение типа и количества пробирок, штрихкодирование, ручная маркировка, забор биоматериала, обработка рук и рабочего места, проведение электронного заказа в электронной системе) занимает 180 секунд. По результатам же реализации проекта это время составит, как минимум, 110 секунд.

Информатизация тюменских поликлиник проводится согласно нацпроекту "Здравоохранение".