В Тюмени началась интраназальная вакцинация от коронавируса

За несколько дней в Тюмени интраназально вакцинировались от коронавируса более 200 человек, всего регион получил 18 000 насадок-распылителей, которые распределены в медучреждения Тюмени.

"Нет никакой аллергической реакции и противопоказаний. Перед тем как ввести препарат, очищаются носовые ходы, далее с помощью дозирующего устройства на вертикальном шприце, мы распыляем вакцину. После интраназального введения в течение двух часов нужно исключить курение, прием пищи и жидкости". - рассказала о принципе такой вакцинации заведующая отделением профилактики поликлиники №12" Ольга Пескова.

Состав вакцины "Гам-КОВИД-Вак", которая вводится в мышцу или интраназально, один и тот же.