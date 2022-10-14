Мобилизованным тюменцам будут вручать монеты в конвертах с письмами

Губернатор Александр Моор запустил новую акцию: памятные монеты с пожеланиями земляков будут дарить бойцам, идущим на защиту Родины, сообщает информационный центр правительства ТО.

Монеты будут вложены в конверты вместе с открытками, на которых каждый участник патриотической акции "МЫ вместе" на Цветном бульваре сегодня мог написать воинам добрые пожелания.

"Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило - если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать", - отметил губернатор. .

Первую монету вручили выступившему на акции мобилизованному лейтенанту Владимиру.

Монета вложена в конверт вместе с открыткой, где есть место, чтобы написать воинам добрые пожелания. Читая сообщения, мужчины вдали от родного дома будут знать, что сердца и мысли земляков с ними, считают инициаторы акции.