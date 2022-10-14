Прокурором города Тюмени назначен Владимир Бондарчук

Прокурор области Владислав Московских представил коллективу прокуратуры города Тюмени, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов назначенного приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурора города Тюмени старшего советника юстиции Владимира Бондарчука.

Бондарчук родился в 1974 году, в 2002 году окончил Столичный гуманитарный институт

(Москва) по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с августа 2002 года. Состоял в различных должностях, в том числе на руководящих, с 2017 года возглавлял Ялуторовскую межрайопрокуратуру. За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации.

Прокурор области огласил приказ Генерального прокурора Российской Федерации и пожелал Владимиру Бондарчуку и коллективу городской прокуратуры слаженной работы, успехов в служебной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.