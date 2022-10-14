Военком Куличков: частичная мобилизация в Тюменской области идет в плановом режиме

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"Нет никаких волн мобилизаций. Есть Указ Президента РФ, есть задание, которое выполняется в плановом режиме", - заявил в информцентре правительства Тюменской области военный комиссар Алексей Куличков.

Военком отказался назвать количество жителей региона, подлежащих частичной мобилизации, отметив, что мобилизация завершится после соответствующего указа президента.

Мобилизованные граждане получают экипировку как контрактники, регион по своей инициативе закупает дополнительное обмундирование, также они получают экипировку в своих воинских частях.