В Тюмени передадут личные вещи красноармейца его родным

16:34 11 октября 2022
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На площади Памяти в Тюмени 12 октября в 12:00 начнется церемония передачи личных вещей красноармейца Дмитрия Григорьевича Цуканова его родственникам, проживающим в областной столице.

Боец найден поисковыми отрядами "Донской рубеж" и "Сармат" Волгоградской региональной молодежной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поиск" в ходе экспедиции, прошедшей летом 2022 года в Суровикинском районе. При солдате обнаружен медальон, благодаря которому была установлена личность бойца и в короткие сроки найдены родственники.

Участниками мероприятия станут представители администрации города Тюмени, военного комиссариата Тюменской области, регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области и других общественных организаций, учащиеся общеобразовательных школ города и родственники Дмитрия Григорьевича Цуканова.

Церемония погребения состоится после передачи личных вещей красноармейца.

Теги: поисковики
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