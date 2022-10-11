В Тюмени передадут личные вещи красноармейца его родным

На площади Памяти в Тюмени 12 октября в 12:00 начнется церемония передачи личных вещей красноармейца Дмитрия Григорьевича Цуканова его родственникам, проживающим в областной столице.

Боец найден поисковыми отрядами "Донской рубеж" и "Сармат" Волгоградской региональной молодежной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поиск" в ходе экспедиции, прошедшей летом 2022 года в Суровикинском районе. При солдате обнаружен медальон, благодаря которому была установлена личность бойца и в короткие сроки найдены родственники.

Участниками мероприятия станут представители администрации города Тюмени, военного комиссариата Тюменской области, регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области и других общественных организаций, учащиеся общеобразовательных школ города и родственники Дмитрия Григорьевича Цуканова.

Церемония погребения состоится после передачи личных вещей красноармейца.