Тюменцев ждёт "Музыкальный Голливуд"

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музей "Дом Машарова" приглашает на концерт живой музыки из популярных голливудских фильмов. Выступит струнный квартет UnaCorda, известный своими выступлениями на крупных областных площадках (Филармония, Тобольский драматический театр), активный участник разнообразных музыкальных проектов.

Концерт состоится 16 октября в 19:00. Для гостей музея выступят: Ксения Вецак (скрипка, фортепиано), Даниил Баранов (скрипка), Инна Зульфикарова (альт) и Михаил Молчанов (виолончель). Прозвучат композиции популярных современных композиторов, авторов культовых произведений: Ханс Циммер, Джон Уильямс, Макс Рихтер, Ян Тирсен и другие.

Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Ленина, 24. Стоимость посещения - 500 рублей с человека. Приобрести билеты онлайн можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 6+