Депутаты гордумы обсудят инициативу тюменцев о границах нового ТОСа

Жители Калининского округа Тюмени планируют в пределах улиц Герцена – Крупской – Смоленской – Каширской – Самарской – Камышинской – Туринской – Курганской – Запольной – Чехова организовать ТОС.

В областной столице установлены 56 границ территорий, на которых может осуществляться территориальное общественное самоуправление, через органы ТОС эффективно решаются вопросы местного значения. Огромная заслуга в этом председателя Палаты представителей органов ТОС Тюмени, депутата Альбины Селезневой.

"Радует, что всё большее число тюменцев выражает готовность участвовать в управлении городом. ТОС сегодня – наиболее понятная и близкая населению форма по решению различных вопросов. Депутаты городской Думы тесно взаимодействуют с органами ТОС, узнавая о чаяниях жителей и оперативно реагируя на их проблемы. В тоже время ТОС – это важная форма коммуникации с гражданами в рамках предстоящей в 2023 году избирательной кампании по выборам депутатов городской Думы восьмого созыва", - отметил председатель гордумы Евгений Заболотный.

Вопрос об установлении границ нового ТОСа депутаты рассмотрят на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 18 октября, а затем на заседании думы 27 октября.