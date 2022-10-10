Фуат Сайфитдинов навестил Героя России Рустама Сайфуллина в военном госпитале

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов навестил Героя России, нашего земляка Рустама Сайфуллина, который находится на лечении в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Министерства обороны РФ.

"Мы хорошо пообщались с Рустамом, я передал ему слова поддержки от депутатов областной думы и всех неравнодушных тюменцев, пожелал здоровья и скорейшего возвращения к активной жизни. У Рустама сохраняется боевой дух, он в курсе всех событий общественно-политической жизни страны, внимательно следит за вестями с передовой. Поддерживает раненных бойцов, которые находятся в госпитале", - рассказал Сайфитдинов.

Отметим, что спикер регионального парламента давно поддерживает Рустама, регулярно навещает его, помогает семье. Супруга Рустама Наталья и дети перебрались в Тюмень. Ребят устроили в школу и на дополнительные секции и кружки. Родителям Рустама, которые живут в Вагайском районе, помогли приобрести сельхозтехнику.

Напомним, что Рустам Сайфуллин, будучи командиром инженерно-саперного полка, в ходе спецоперации под непрерывным огнем противника руководил восстановление переправы. И, несмотря на тяжелейшее ранение, он восстановил объект и сберег своих бойцов. Звезду Героя России Рустам Сайфуллин получил из рук Министра обороны РФ Сергея Шойгу.