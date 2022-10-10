Записаться добровольцем или обжаловать решение о мобилизации можно через Госуслуги

На "Госуслугах" запустили два сервиса по частичной мобилизации. С их помощью можно записаться добровольцем для участия в СВО или обжаловать ошибочное решение о мобилизации.

Записаться добровольцем для участия в СВО можно, нажав на баннер "Стать добровольцем". С момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано более 70 тыс. запросов на эту тему. В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы, далее заполнить анкету с личными данными, большинство из них подгружаются автоматически. На карте нужно выбрать военкомат, в который удобно обратиться, и отправить заявку. В течение двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

Обжаловать ошибочное решение о мобилизации можно тут. Подать заявление может сам мобилизованный или его родственник. Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется.