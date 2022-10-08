Фотопроект о внимании к родным и близким запустил тюменский киберпатруль

Фото - https://vk.com/kiberpatrul

Команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" подготовила фотопроект "Что знает интернет о вашем близком?". С помощью фотографий тюменцы хотят показать, что важно обращать внимание на любые изменения во внешности и поведении близких людей.

В фотопроекте представлены четыре портретные фотографии. Они отображают подавленное эмоциональное состояние молодых людей. У каждого героя фотопроекта на месте губ размещена поисковая строка с запросами: как почувствовать себя счастливой; где получить бесплатную психологическую помощь; что делать, если мне неинтересно жить; почему я чувствую себя одиноко. Такие вопросы могут задавать молодые люди в Интернете, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова: