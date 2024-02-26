Тюменская область выделила 88 млн рублей на гранты для НКО

Накануне Международного дня некоммерческих организаций губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что с 1 марта начинается прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма поддержки составит 88 млн рублей.

По словам главы региона, в Год семьи особое внимание будет проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. "Мы готовы поддержать проекты по 11 направлениям. Среди них социальная помощь землякам, пропаганда здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти", - отметил Моор.

В 2023 году одним из победителей конкурса стал проект "Сильные духом" центра профподготовки "Альянс-Охрана". Более 100 подростков Тобольска посещали занятия по начальной военной подготовке. Учебный курс завершился военно-тактической игрой.

"Конкурс грантов сегодня – это не статья расходов, это инвестиции в благополучие региона. Общественные организации дополняют нашу работу в рамках нацпроекта "Демография", который стартовал по инициативе президента России. НКО работают точечно и оперативно откликаются на актуальные проблемы",- полчеркнул губернатор.

Заявки на грантовый конкурс можно заполнить онлайн на официальном сайте.